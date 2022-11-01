На матче открытия ЧМ-2022 было 67 тыс. фанатов при вместимости в 60 тыс.

На матче открытия чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора присутствовали 67 372 зрителя.

При этом вместимость стадиона «Эль-Байт» составляет 60 тыс. человек. Каким образом были размещены лишние 7 тыс. зрителей — неизвестно.

Напомним, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира со счётом 2:0. Победу латиноамериканцам принёс дубль Эннера Валенсии, который он оформил ещё в первом тайме.

Ранее в Германии прошла акция против чемпионата мира в Катаре.