Колыванов: сборная Германии на ЧМ-2022 сделает всё, чтобы восстановить своё имя

Известный тренер Игорь Колыванов оценил перспективы сборной Германии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Немцы после провала на ЧМ в России сделают всё, чтобы восстановить своё имя. Они на всех крупных турнирах ставят перед собой самые высокие задачи. Не стоит забывать, что с 2006-го по 2016-й Бундестим неизменно пробивалась как минимум в полуфинал первенств континента и планеты. Да, одно поколение закончило свой путь, но ему на смену пришло другое. Поэтому Германия может удивить», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Колыванов рассказал, как перенос ЧМ-2022 на конец года скажется на футболистах.