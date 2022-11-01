Колыванов рассказал, как перенос ЧМ-2022 на конец года скажется на футболистах

Известный тренер Игорь Колыванов объяснил, как перенос чемпионата мира в Катаре с лета на конец года скажется на футболистах.

«Обычно клубный сезон завершается в середине мая, и у людей остаётся 20—30 дней на подготовку к мундиалю. Сейчас же все чемпионаты вынужденно ушли на паузу спустя всего три-четыре месяца после старта. С другой стороны, игроки находятся в оптимальной форме, а потому нет ничего страшного, что им пришлось «отправиться с корабля на бал». Перестроиться непросто, но по ходу турнира освоятся», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Колыванов высказался о шансах Месси и Роналду одержать победу на ЧМ-2022.