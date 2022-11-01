Колыванов — о соперничестве Месси и Роналду на ЧМ-2022: Португалии придётся сложнее

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о шансах Лионеля Месси и Криштиану Роналду одержать победу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Португальцы в последние годы вылезали только благодаря Роналду. Он в нужный момент способен был забить и повести партнёров за собой. У латиноамериканцев поставлен более командный футбол плюс имеется Месси. К тому же в 2014-м они добрались до финала ЧМ, где уступили Германии. Спустя четыре года в России они проиграли лишь будущим чемпионам — французам. Понятно, что Криштиану и Лионель сделают всё для завоевания трофея, но им придётся непросто. Всё-таки возраст сказывается, а по ходу матчей усталость будет только накапливаться. Одному уже 35 лет, второму — 37», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Колыванов объяснил, почему травмы лидеров не помешают сборной Франции добиться успеха на ЧМ-2022.