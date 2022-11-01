Колыванов объяснил, почему травмы лидеров не помешают сборной Франции добиться успеха на ЧМ-2022

Известный тренер Игорь Колыванов считает, что сборная Франции не заметит потери нескольких ведущих футболистов в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Поль Погба в последние годы не слишком ярок. После перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» его карьера покатилась по нисходящей. Карим Бензема тоже не молод, хотя прошлый сезон провёл на высочайшем уровне и заслуженно получил «Золотой мяч». В составе трёхцветных достаточно перспективных молодых исполнителей, которые способны заменить лидеров. Думаю, французы ещё проявят себя, а в полуфинал с таким подбором игроков они выходить обязаны», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Колыванов объяснил, как Эквадору удалось обыграть Катар в матче открытия ЧМ-2022.