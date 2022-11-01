Колыванов — о настрое Эквадора: Катар в первые минуты был смят

Известный тренер Игорь Колыванов объяснил, как Эквадору удалось обыграть Катар в матче открытия ЧМ-2022.

«Настрой эквадорцев оказался настолько мощным, что соперники в первые минуты были смяты. Эннер Валенсия забил на третьей минуте, но мяч отменили из-за офсайда. Но потом он же реализовал пенальти и отметился шикарным голом после подачи с фланга. Не сказал бы, что скорости были очень большие. У хозяев скорее присутствовало волнение. Они хотели проявить себя перед собственными поклонниками и показать более агрессивный, понятный футбол», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее тренер сборной Катара пожаловался на плохую организацию игры в матче с Эквадором.