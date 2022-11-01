Тренер сборной Катара пожаловался на плохую организацию игры в матче с Эквадором

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес высказался о поражении в матче открытия чемпионата мира по футболу с командой Эквадора.

«Если мы хотим быть конкурентоспособными, нам нужно будет защищаться и быть очень хорошо организованными. Когда мы владеем мячом, мы хотели бы быть более эффективными», — цитирует Санчеса пресс-служба ФИФА.

По его словам, тренерский штаб сборной Катара постарается помочь игрокам начать действовать более организованно на поле.

«Посмотрим, сможем ли мы прогрессировать во всех этих аспектах», — добавил Санчес.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу Эквадора. Дубль оформил Эннер Валенсия.

Катар во втором туре сыграет с Сенегалом, а Эквадор — с Нидерландами. Обе встречи состоятся 25 ноября.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.