Посол Катара в России: если критика конструктивна, то мы её принимаем, но в отношении организации ЧМ она не была таковой

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Нассер бен Джасим Аль Тани высказался о критике в отношении организации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В этом и состоит секрет успеха Катара. Раз мы сталкиваемся с критикой, это означает, что мы достигли успеха. Если критика конструктивна, то мы её принимаем, но в отношении организации мундиаля она не была таковой. Катар всегда движется от одного успешного проекта к другому, и эта одна из причин, почему наша страна принимает и организовывает на Ближнем Востоке крупнейший футбольный турнир. Разумеется, не все готовы с этим мириться. Да, разумеется, проведение форума — вызов, но мы под руководством Его Величества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани его приняли и надеемся, что всё пройдёт успешно», — заявил посол RT.

Джасим Аль Тани подчеркнул, что проведение чемпионата мира по футболу открывает большие возможности перед странами-хозяевами.

«В том числе и в части прибыли от туризма и других связанных с ним мероприятий. Двери Катара всегда распахнуты, причём не только для тех, кто собирается посетить турнир. Мы готовы проявить радушие и гостеприимство и принять всех желающих. Добро пожаловать, это ваша страна!» — заключил дипломат.

Ранее Джасим Аль Тани высказался о том, что чемпионат мира по футболу 2022 года с большой долей вероятности станет последним как для Лионеля Месси, так и для Криштиану Роналду.