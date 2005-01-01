Посол Катара в России: степень уникальности ЧМ возрастёт, если он станет последним для Месси и Роналду

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Нассер бен Джасим Аль Тани высказался о том, что чемпионат мира по футболу 2022 года с большой долей вероятности станет последним как для Лионеля Месси, так и для Криштиану Роналду.

«Да, без сомнения. Аргентинец выиграл семь «Золотых мячей», а португалец — пять, и один этот факт делает нынешний чемпионат уникальным. Не исключено, что он в самом деле станет последним для обеих легенд, тогда степень уникальности только возрастёт и Катар в очередной раз выделится на фоне других», — заявил посол RT.

По его словам, сборная Катара демонстрирует очень неплохие результаты в последнее время.

«Выиграла Кубок Азии в 2019-м, заняла третье место в Кубке арабских наций по футболу. Мы надеемся, что наша национальная команда пробьётся в 1/8 финала (разговор состоялся во время матча открытия Катар — Эквадор)», — добавил Джасим Аль Тани.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча открытия чемпионата мира по футболу между командами Катара и Эквадора.