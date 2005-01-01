Посол Катара в России: нет поводов волноваться по поводу организации ЧМ-2022

Посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани поделился эмоциями от матча открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Организация турнира была на высшем уровне. Всё очень хорошо подготовили. Работали очень профессиональные катарские группы. Нет поводов для волнения и переживаний по поводу организации. Мы все сегодня видели уровень организации», — цитирует дипломата «Матч ТВ».

По словам посла, он ожидал более удачной игры от сборной Катара в матче с Эквадором. Он выразил надежду, что арабская команда в дальнейшем улучшит ситуацию.

«Сборная Катара хорошо готовилась к этой игре, но стоит отметить, что сборная Эквадора — очень сильная команда. Первые матчи всегда грандиозные, и всегда присутствует волнение», — добавил Джасим Аль Тани.

Церемония открытия прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». В параде в том числе приняли участие талисман мундиаля 2018 года в России — Забивака, а также Чонгук, солист корейской поп-группы BTS.

В матче открытия Катар уступил Эквадору со счётом 0:2.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Чемпионат мира проходит в пяти городах на восьми стадионах.

Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре Алексей Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022.