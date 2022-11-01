Альфаро: Эквадор победил Катар в матче ЧМ за счёт упорства и трудолюбия

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над командой Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу.

«Стоит отдать должное футболистам за их трудолюбие, упорство и самоотверженность. В самом начале матча был отменён наш гол, что могло стать ударом для команды. Но мы не остановились и проявили характер», — цитирует тренера пресс-служба ФИФА.

Альфаро признался, что игра с Катаром была самой важной.

«Она должна придать импульс нашему выступлению на всём турнире», — добавил он.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу Эквадора. Дубль оформил Эннер Валенсия.

Катар во втором туре сыграет с Сенегалом, а Эквадор — с Нидерландами. Обе встречи состоятся 25 ноября.

Ранее тренер сборной Катара пожаловался на плохую организацию игры в матче с Эквадором.