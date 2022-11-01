Нобоа отреагировал на победу Эквадора над Катаром в матче открытия ЧМ-2022

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе национальной команды над Катаром в матче открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Мне очень понравилась игра и сама команда. Мне реально всё очень понравилось. Это первый шаг. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нобоа Metaratings.

Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.

Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии.

Ранее Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам.