Нобоа отреагировал на победу Эквадора над Катаром в матче открытия ЧМ-2022
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе национальной команды над Катаром в матче открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Мне очень понравилась игра и сама команда. Мне реально всё очень понравилось. Это первый шаг. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Нобоа Metaratings.
Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.
Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии.
Ранее Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по количеству ударов по воротам.