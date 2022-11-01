RMC: Камавинга пропустил тренировку сборной Франции по футболу

Полузащитник сборной Франции по футболу Эдуардо Камавинга испытывает проблемы со здоровьем перед стартовым матчем чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Австралии.

20-летний хавбек пропустил тренировку сборной Франции. Дело в том, что Камавинга испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра, сообщает RMC.

Уточняется, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам решил не рисковать здоровьем футболиста.

Франция в матче первого тура группы D сыграет с Австралией 22 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вернулся в общую группу сборной Аргентины перед матчем с Саудовской Аравией.