Месси вернулся в общую группу сборной Аргентины перед матчем с Саудовской Аравией

Стало известно о состоянии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед стартовым матчем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии.

35-летний форвард вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Ole.

Напомним, Месси 19 ноября занимался по индивидуальной программе. Дело в том, что у аргентинца были проблемы с икроножными мышцами.

Аргентины встретится с Саудовской Аравией в матче первого тура группы С 22 ноября.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе аргентинские футболисты, помимо Саудовской Аравии, сыграют с командами Мексики и Польши.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.