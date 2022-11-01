Месси вернулся в общую группу сборной Аргентины перед матчем с Саудовской Аравией
Стало известно о состоянии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед стартовым матчем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии.
35-летний форвард вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Ole.
Напомним, Месси 19 ноября занимался по индивидуальной программе. Дело в том, что у аргентинца были проблемы с икроножными мышцами.
Аргентины встретится с Саудовской Аравией в матче первого тура группы С 22 ноября.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе аргентинские футболисты, помимо Саудовской Аравии, сыграют с командами Мексики и Польши.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть против Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.