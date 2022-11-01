Валенсия стал автором первого дубля на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

Эннер Валенсия забил второй мяч на 31-й минуте, оформив дубль. В первый раз эквадорец отличился на 16-й минуте.

Счёт в игре — 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Встреча первого тура группы А проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Арена вмещает 60 000 зрителей.

Сборная Нидерландов встретится 21 ноября в матче первого тура группы А с командой Сенегала.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.