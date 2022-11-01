Сад Аль-Шиб получил первую жёлтую карточку на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Главный судья встречи Даниэле Орсато из Италии показал первую карточку на турнире. Предупреждение получил футболист сборной Катара Сад Аль-Шиб.

Игра первого тура группы А проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Арена вмещает 60 000 зрителей.

Сборная Нидерландов встретится 21 ноября в матче первого тура группы А с командой Сенегала.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.