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В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира

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В катарском Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» началась церемония открытия чемпионата мира по футболу.
В Катаре началась церемония открытия чемпионата мира
  • Gettyimages.ru

Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем открытия Катар — Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В церемонии открытия принял участие Чонгук, солист корейской поп-группы BTS.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.

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