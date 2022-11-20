El Nacional: президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации El Nacional, бизнесмен встретится с французом во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, чтобы уговорить его присоединиться к парижской команде.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.