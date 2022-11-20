Узнать больше

El Nacional: президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду

Короткая ссылка
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть в своей команде нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.
El Nacional: президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду
  • Gettyimages.ru

По информации El Nacional, бизнесмен встретится с французом во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, чтобы уговорить его присоединиться к парижской команде.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить