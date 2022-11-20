Канчельскис заявил, что планирует посетить матчи чемпионата мира в Катаре
- РИА Новости
«Собираюсь съездить в Катар, но попозже. Наверное, полечу. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как логистика. Не могу сказать точно, но планирую», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.