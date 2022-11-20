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Канчельскис заявил, что планирует посетить матчи чемпионата мира в Катаре

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что посетит матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Канчельскис заявил, что планирует посетить матчи чемпионата мира в Катаре
  • РИА Новости

«Собираюсь съездить в Катар, но попозже. Наверное, полечу. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как логистика. Не могу сказать точно, но планирую», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.

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