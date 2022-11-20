Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным

Совместная фотосессия нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда команды Аргентины Лионеля Месси оказалась смонтированной.

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

20 ноября появилось видео, в котором показан бекстейдж съёмок. Роналду и Месси позировали отдельно друг от друга, а совместная фотография была смонтирована.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.