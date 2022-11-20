Узнать больше

Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным

Короткая ссылка
Совместная фотосессия нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда команды Аргентины Лионеля Месси оказалась смонтированной.
Совместный снимок Месси и Роналду оказался смонтированным
  • Gettyimages.ru

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

20 ноября появилось видео, в котором показан бекстейдж съёмок. Роналду и Месси позировали отдельно друг от друга, а совместная фотография была смонтирована.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить