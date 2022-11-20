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Ван Дейк: ни один матч на ЧМ-2022 не будет лёгким для Нидерландов

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Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ван Дейк: ни один матч на ЧМ-2022 не будет лёгким для Нидерландов
  • Gettyimages.ru

«Ни один матч на чемпионате мира не будет лёгким для Нидерландов. Мундиаль никогда не бывает лёгким. И неважно, против кого ты играешь. Но я думаю, что встреча с Сенегалом будет самой сложной в группе. Эквадор — тоже очень сильная команда и играет иначе, чем другие сборные. Каждая игра будет новым вызовом для нас», — приводит слова ван Дейка пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Также защитник ответил, с какой сборной хотел бы встретиться на предстоящем турнире.

«Определённо я бы хотел сыграть с Бразилией», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября до 18 декабря. На групповом этапе нидерландские футболисты сыграют в группе А с командами Катара, Сенегала и Эквадора.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что мечтает выиграть ЧМ-2022.

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