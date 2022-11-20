Платини не получил официального приглашения на ЧМ-2022 в Катаре
- AP
«Я не получал официального приглашения на чемпионат мира. И я не планирую ехать в Катар», — приводит слова Платини L’Équipe.
Напомним, что экс-президент УЕФА голосовал за Катар при выборе страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси будет готов к первому матчу ЧМ-2022 в Катаре с командой Саудовской Аравии.