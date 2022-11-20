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Платини не получил официального приглашения на ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что не получил официального приглашения на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Платини не получил официального приглашения на ЧМ-2022 в Катаре
  • AP

«Я не получал официального приглашения на чемпионат мира. И я не планирую ехать в Катар», — приводит слова Платини L’Équipe.

Напомним, что экс-президент УЕФА голосовал за Катар при выборе страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси будет готов к первому матчу ЧМ-2022 в Катаре с командой Саудовской Аравии.

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