Нападающий сборной Германии Мукоко: попасть на ЧМ в 17 лет — это нечто особенное

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко поделился эмоциями от попадания в состав сборной Германии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я приехал на чемпионат мира, чтобы учиться и набраться опыта. Приятно получать советы от 26 лучших футболистов Германии. Попасть на чемпионат мира в 17 лет — это нечто особенное. Меня очень хорошо приняли в сборной, мы с нетерпением ждём старта мундиаля», — приводит слова нападающего Get German Football News.

Мукоко стал самым молодым игроком чемпионата мира в Катаре. Он родился 20 ноября 2004 года. Сегодня, в первый день турнира, ему исполнилось 18 лет.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заменит форварда «Реала» Карима Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.