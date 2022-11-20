Бензема высказался о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы
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«Я не сдавался никогда в жизни, однако сейчас я должен думать о сборной, как всегда и было. Разум подсказывает мне, что нужно уступить своё место кому-то, кто поможет Франции провести отличный турнир. Спасибо всем вам за поддержку», — написал нападающий в своих социальных сетях.
34-летний француз пропустит предстоящий турнир из-за травмы, полученной на тренировке.
Ранее сборная Франция подтвердила, что Бензема пропустит чемпионат мира из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.