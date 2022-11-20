Бензема высказался о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о пропуске чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я не сдавался никогда в жизни, однако сейчас я должен думать о сборной, как всегда и было. Разум подсказывает мне, что нужно уступить своё место кому-то, кто поможет Франции провести отличный турнир. Спасибо всем вам за поддержку», — написал нападающий в своих социальных сетях.

34-летний француз пропустит предстоящий турнир из-за травмы, полученной на тренировке.

Ранее сборная Франция подтвердила, что Бензема пропустит чемпионат мира из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.