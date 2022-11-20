El Nacional: «Манчестер Сити» может подписать Месси летом 2023 года

«Манчестер Сити» может подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси летом 2023 года.

Как сообщает El Nacional, руководство «горожан» хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с нападающим Эрлингом Холандом и полузащитником Кевином Де Брёйне.

По информации источника, сам нападающий на данный момент рассматривает варианты с продлением контракта с парижским клубом или возвращением в «Барселону».

Отмечается, что Месси примет решение о своём будущем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подать в суд на нападающего Криштиану Роналду.