El Nacional: «Манчестер Сити» может подписать Месси летом 2023 года
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Как сообщает El Nacional, руководство «горожан» хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с нападающим Эрлингом Холандом и полузащитником Кевином Де Брёйне.
По информации источника, сам нападающий на данный момент рассматривает варианты с продлением контракта с парижским клубом или возвращением в «Барселону».
Отмечается, что Месси примет решение о своём будущем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подать в суд на нападающего Криштиану Роналду.