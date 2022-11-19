Тренер сборной Катара отреагировал на слухи о подкупе игроков Эквадора
«Сейчас много дезинформации. Интернет — удобный инструмент, но также и очень опасный, я считаю», — цитирует Баса ESPN.
СМИ сообщали, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022.
Матч открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря.
Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.