Тренер сборной Катара отреагировал на слухи о подкупе игроков Эквадора

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас прокомментировал информацию о подкупе игроков Эквадора.

«Сейчас много дезинформации. Интернет — удобный инструмент, но также и очень опасный, я считаю», — цитирует Баса ESPN.

СМИ сообщали, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022.

Матч открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября. Турнир продлится до 18 декабря.

Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.