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Защитник «Локомотива» Магкеев назвал сборную Бразилии фаворитом ЧМ-2022

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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев считает, что сборная Бразилии одержит победу на чемпионате мира в Катаре.
Защитник «Локомотива» Магкеев назвал сборную Бразилии фаворитом ЧМ-2022
  • AFP
  • © Isabella BONOTTO

«Поставлю на Бразилию, состав у команды укомплектованный, много суперзвёзд. Тем более они 15 матчей уже не проигрывают, эта серия даст им уверенности на турнире», — цитирует Магкеева «Матч ТВ».

Сборная Бразилии сыграет в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. 

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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