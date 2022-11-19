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Сёмин назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Сёмин назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Бразилия и Аргентина фавориты? Они, без сомнения, каждый чемпионат мира в списке фавориты. Но сюда можно добавить Францию, Германию, Испанию и Англию», — цитирует Сёмин «Спорт-Экспресс».

Также он рассказал, что не будет поддерживать какую-то одну сборную. При этом Сёмин не решил, поедет ли в Катар. По его мнению, нужно наслаждаться турниром.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением насчёт критики в сторону организаторов чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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