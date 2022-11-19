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Мутко назвал призывы к бойкоту ЧМ-2022 абсолютной глупостью

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Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением насчёт критики в сторону организаторов чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Мутко назвал призывы к бойкоту ЧМ-2022 абсолютной глупостью
  • AP
  • © Martin Meissner

«Организаторы чемпионата мира, как я вижу, готовы к проведению турнира, но, к сожалению, идёт много нападок на этот проект… Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная», — цитирует Виталия Мутко ТАСС.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, до какой стадии ЧМ-2022 могла бы дойти сборная России.

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