Мутко назвал призывы к бойкоту ЧМ-2022 абсолютной глупостью
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«Организаторы чемпионата мира, как я вижу, готовы к проведению турнира, но, к сожалению, идёт много нападок на этот проект… Смотрю, что их со всех сторон атакуют, бойкоты объявляют. Глупость, конечно, абсолютная», — цитирует Виталия Мутко ТАСС.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, до какой стадии ЧМ-2022 могла бы дойти сборная России.