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Баженов: нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира в Катаре

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, до какой стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре могла бы дойти сборная России.

«Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Всё в этой жизни бывает, почему бы и нам не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия — фаворит мундиаля», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится 20 ноября и начнётся в 19:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем ЧМ-2022 в Катаре.

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