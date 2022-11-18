Каррера: не знаю, сможет ли Катар повторить высокий стандарт организации, какой был в России
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«В России был фантастический чемпионат мира. Не знаю, сможет ли Катар повторить такой высокий стандарт организации. Жду с нетерпением этот футбольный праздник!» — цитирует Карреру Sport24.
Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится 20 ноября и начнётся в 19:00 мск.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Ранее сообщалось, что итальянец Даниэле Орстато будет судить матч открытия ЧМ в Катаре.