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Каррера: не знаю, сможет ли Катар повторить высокий стандарт организации, какой был в России

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Каррера: не знаю, сможет ли Катар повторить высокий стандарт организации, какой был в России
  • Gettyimages.ru

«В России был фантастический чемпионат мира. Не знаю, сможет ли Катар повторить такой высокий стандарт организации. Жду с нетерпением этот футбольный праздник!» — цитирует Карреру Sport24.

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится 20 ноября и начнётся в 19:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее сообщалось, что итальянец Даниэле Орстато будет судить матч открытия ЧМ в Катаре.

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