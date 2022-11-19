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RMC Sport: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022

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Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку с национальной командой.
RMC Sport: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022
  • AP
  • © Bernat Armangue

Тренерский штаб крайне обеспокоен травмой форварда и не исключает того, что для Бензема турнир может быть завершён, сообщает RMC Sport.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией.

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