RMC Sport: Бензема досрочно завершил тренировку в сборной Франции и может пропустить ЧМ-2022
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Тренерский штаб крайне обеспокоен травмой форварда и не исключает того, что для Бензема турнир может быть завершён, сообщает RMC Sport.
Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией.