French Football News: Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией
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Бензема всё ещё не тренируется в общей группе и вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября, сообщает French Football News.
Уточняется, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не хочет рисковать здоровьем форварда и может выпустить на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани.
Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
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