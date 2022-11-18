French Football News: Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить первый матч группового этапа чемпионата мира в Катаре с национальной командой Австралии.

Бензема всё ещё не тренируется в общей группе и вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября, сообщает French Football News.

Уточняется, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не хочет рисковать здоровьем форварда и может выпустить на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

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