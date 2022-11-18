Агент Погба рассказал о переживаниях футболиста из-за травмы

Агент Поля Погба Рафаэла Пимента рассказала, что хавбек «Ювентуса» переживет, что не поможет сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

«Поль переживает из-за того, что не сыграет за Францию в Катаре, но знает, что делать дальше. Он хочет играть, чтобы дать «Ювентусу» то, что клуб заслуживает», — цитирует Пимента Football-italia.net.

Напомним, что футболист не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.