Сантуш: Роналду очень хочет сделать Португалию чемпионом мира

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о самочувствии нападающего Криштиану Роналду.

«Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить своё мастерство и сделать Португалию чемпионом мира. Стал ли он голоднее до побед? Давайте подождём и посмотрим», — приводит слова Сантуша The Mirror.

Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказал мнение, что чемпионат мира — 2022 по футболу выиграет Португалия.