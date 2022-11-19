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Данни: считаю, что победителем ЧМ-2022 будет Португалия

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни считает, что чемпионат мира — 2022 по футболу выиграет Португалия.
Данни: считаю, что победителем ЧМ-2022 будет Португалия
  • AP
  • © Armando Franca

«Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами. Полечу ли в Катар? До сих пор не решил», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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