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Колосков сообщил, что добавил бы Португалию в список фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Колосков сообщил, что добавил бы Португалию в список фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
  • AP
  • © Armando Franca

«Сейчас нет команды, которую я бы заранее поддерживал. Фавориты ЧМ‑2022 — Бразилия, Аргентина, Франция, действительно, достойные команды. Я бы, честно говоря, добавил ещё Португалию, не знаю, почему никто не принимает всерьёз их сборную», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

По его словам, финал может и не быть самым интересным матчем, потому что у футболистов слишком высокая психическая нагрузка и высокая ответственность. Он также отметил, что в финал попадают самые сильнейшие и гадать не хочется, кто будет там играть.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал фаворитов предстоящего ЧМ.

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