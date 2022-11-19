Червиченко считает неполноценным ЧМ-2022 без сборной Италии

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Вообще чемпионат достаточно странный. Я не могу понять, почему на чемпионате нет победителя чемпионата Европы. Без Италии этот чемпионат выглядит достаточно ущербным. Мне кажется, победители континентов должны выходить на ЧМ первостепенно, без отборочных», — цитирует Червиченко Sport24.

Сборная Италии не пробилась в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив в стыковых матчах команде Северной Македонии.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о том, как далеко смогла бы пройти сборная России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.