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Червиченко считает неполноценным ЧМ-2022 без сборной Италии

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Червиченко считает неполноценным ЧМ-2022 без сборной Италии
  • AFP
  • © OZAN KOSE

«Вообще чемпионат достаточно странный. Я не могу понять, почему на чемпионате нет победителя чемпионата Европы. Без Италии этот чемпионат выглядит достаточно ущербным. Мне кажется, победители континентов должны выходить на ЧМ первостепенно, без отборочных», — цитирует Червиченко Sport24.

Сборная Италии не пробилась в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив в стыковых матчах команде Северной Македонии.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о том, как далеко смогла бы пройти сборная России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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