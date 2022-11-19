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Самедов: сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о том, как далеко смогла бы пройти сборная России на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Самедов: сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022 в Катаре
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я бы сказал, что мы смогли бы выйти из группы. Конечно, это всё вилами на воде, но есть такое ощущение. На эмоциях могли пройти далеко на этом турнире», — цитирует Самедова Sport24.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова посетить ЧМ-2022.

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