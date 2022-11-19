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Габулов: латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план на ЧМ-2022

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Габулов: латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план на ЧМ-2022
  • AFP
  • © MIGUEL MEDINA

«Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола... Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счёт сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», — цитирует Габулова Sport24.

По его мнению, у сборных не было должного периода для качественной подготовки к турниру, поэтому у некоторых команд могут возникать проблемы с сыгранностью.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022.

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