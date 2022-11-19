Юран: на ЧМ-2022 буду поддерживать сборную Португалии
- РИА Новости
«На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии — я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться», — цитирует Юрана «Чемпионат».
По его мнению, в сборной Португалии много футболистов, играющих важную роль в командах европейских чемпионатов.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, до какой стадии ЧМ-2022 могла бы дойти сборная России.