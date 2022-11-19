Юран: на ЧМ-2022 буду поддерживать сборную Португалии

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии — я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По его мнению, в сборной Португалии много футболистов, играющих важную роль в командах европейских чемпионатов.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, до какой стадии ЧМ-2022 могла бы дойти сборная России.