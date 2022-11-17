Мане из-за травмы не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре
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Об этом сообщила пресс‑служба Федерации футбола Сенегала.
30-летний сенегалец получил травму в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» (6:1).
Несмотря на это, нападающий попал в заявку сборной Сенегала на предстоящий турнир. В национальной команде заверяли, что он сможет восстановиться к концу группового этапа.
В нынешнем сезоне Мане забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Нидерландов и Эквадора.
Ранее болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести ЧМ-2022 в Катаре в связи с травмой Мане.