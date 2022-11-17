Мане из-за травмы не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий «Баварии» и сборной Сегенала Садио Мане из-за травмы не сыграет на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Об этом сообщила пресс‑служба Федерации футбола Сенегала.

30-летний сенегалец получил травму в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» (6:1).

Несмотря на это, нападающий попал в заявку сборной Сенегала на предстоящий турнир. В национальной команде заверяли, что он сможет восстановиться к концу группового этапа.

В нынешнем сезоне Мане забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Нидерландов и Эквадора.

Ранее болельщики сборной Сенегала создали петицию с требованием перенести ЧМ-2022 в Катаре в связи с травмой Мане.