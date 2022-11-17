Макрон — о ЧМ-2022 в Катаре: не нужно политизировать спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать спорт во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я считаю, что не нужно политизировать спорт. Мы не собираемся обсуждать вопросы прав человека и климата в Катаре каждый раз, когда говорим о турнире», — цитирует Макрона Get French Football News.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.