Макрон — о ЧМ-2022 в Катаре: не нужно политизировать спорт
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«Я считаю, что не нужно политизировать спорт. Мы не собираемся обсуждать вопросы прав человека и климата в Катаре каждый раз, когда говорим о турнире», — цитирует Макрона Get French Football News.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.