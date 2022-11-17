Уткин: чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт

Спортивный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира в Катаре — это интересный опыт. И потому что он зимний… Хорошо это или плохо — мы тоже не знаем. Для сезона плохо, а для чемпионата мира, возможно, хорошо», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что зимние чемпионаты мира — это не редкость из-за смены сезонов в разных полушариях.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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