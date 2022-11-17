Флик: такая игра сборной Германии на ЧМ-2022 недопустима

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик раскритиковал игру своей команды в матче с Оманом.

«Я недоволен тем, как команда сыграла в защите в сегодняшнем матче — на чемпионате мира такая игра недопустима. Нам необходимо действовать жёстче», — сказал Флик.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой сборной.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре команда Германии сыграет в группе Е со сборными Испании, Японии и Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком.