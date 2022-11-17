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Нуньес: цель Уругвая — выиграть чемпионат мира

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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес рассказал о цели национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мы едем на турнир, понимая, что не являемся фаворитами, но мы будем биться. Первая игра — наша первая цель. Все участники мундиаля сильны, как и мы. Уругвай хочет далеко пройти на этом турнире. Наша цель — выиграть чемпионат мира», — приводит слова Нуньеса Reuters.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Уругвая сыграет в группе H вместе с Ганой, Португалией и Южной Кореей.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что всегда мечтал одержать победу на чемпионате мира.

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