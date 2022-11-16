Роналду: я всегда мечтал выиграть чемпионат мира

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что всегда мечтал одержать победу на чемпионате мира.

«Мы с Каземиро шутили, что в финале Португалия сыграет с Бразилией. Чемпионат мира — самое трудное соревнование в мире. Я мечтаю о победе в нём. Знаю, что будет тяжело, но мечтать никто не запрещает, и я всегда мечтал об этом», — цитирует Роналду LiveScore.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Португалии сыграет в группе H вместе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком.