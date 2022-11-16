Загитова оправдалась за цвет волос и размер губ на свежей фотографии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила резкую смену имиджа.

«Ребят, кто переживал за мой цвет волос: всё на месте. А губы у меня просто покусанные. Вот и всё», — сказала фигуристка.

16 ноября в социальных сетях спортсменка выложила фотографию, где она предстала блондинкой с пухлыми губами.

Напомним, что Загитова совместно с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее Евгения Медведева отметила юбилей, опубликовав фотографию в купальнике.