Загитова оправдалась за цвет волос и размер губ на свежей фотографии
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«Ребят, кто переживал за мой цвет волос: всё на месте. А губы у меня просто покусанные. Вот и всё», — сказала фигуристка.
16 ноября в социальных сетях спортсменка выложила фотографию, где она предстала блондинкой с пухлыми губами.
Напомним, что Загитова совместно с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Ранее Евгения Медведева отметила юбилей, опубликовав фотографию в купальнике.