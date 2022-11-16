Галактионов: «Локомотив» будет ставить перед собой цель побороться за место в тройке

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Остаётся ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель», — цитирует Галактионова «Гудок».

По его словам, команда постарается выдать максимум в каждом матче.

Напомним, что 13 ноября Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24. Тренер будет совмещать должности в клубе и в молодёжной сборной России.

Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, что он и его коллега Олег Пашинин остаются в тренерском штабе команды.