Bristol Post: стакан пива на ЧМ-2022 в Катаре будет стоить около €14

Появились новые детали продажи пива в Катаре во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

По информации Bristol Post, стоимость одного стакана пива обойдётся болельщикам почти в €14. Отмечается, что один человек может приобрести не более четырёх стаканов в день.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Nike выпустил ролик к ЧМ-2022 с участием Роналду, Мбаппе и Роналдиньо.